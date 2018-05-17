Закрытый концерт Аллы Пугачевой на Юридическом форуме

Алла Пугачева для участников Петербургского Международного Юридического Форума выступила в исторических интерьерах Михайловского замка. Вечеринка, устроенная коллегией адвокатов Pen & Paper, собрала признанных служителей Фемиды и пионеров светской жизни Петербурга, среди которых были публицист Александр Невзоров, отельер Юнис Теймурханлы, идеолог фестиваля «Ода! Еда!» Артем Балаев и другие.

Телеведущая Татьяна Арно в компании журналистов Антона Красовского и Софико Шеварднадзе восхищалась неуемной энергией Аллы Борисовны и покачивалась в такт «Миллиона алых роз». Завидев танцевальные виражи Надежды Бабкиной, которая по старой русской традиции пустилась в пляс с хлебом и солью в руках, руководитель отдела продаж «Аксель-Моторс» Алексей Безобразов решительно пригласил Примадонну на танец. Легендарная певица, растаявшая от теплого приема, пообещала грандиозное шоу на 70-летний юбилей.

Фотограф: Дмитрий Колесов