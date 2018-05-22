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Творческий вечер Ирины Огановой

В ювелирном бутике Gold Union прошли авторские чтения рассказа Ирины Огановой «Игры с воображением». Впечатлившись чистосердечным творчеством писательницы, гости под зажигательный DJ-сет наслаждались вечером, в конце которого их ожидал розыгрыш подарков, теплое общение и автограф-сессия с автором. По словам писательницы, особое впечатление на публику произвел финал рассказа: «Люди не меняются никогда! Никогда люди не меняются!». 

Фотограф: Виталий Коликов

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Автор: andrey
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