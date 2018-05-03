OFF BY ROOTS UNITED: FABRIKA

Порт «Севкабель», где на месте бывшей котельной развернусь три танцпола площадью 2000 квадратных метров, традиционно принял вечеринку из серии OFF от Roots United. Раскаляли сердца рейверов основательница Minimal Wave Veronica Vasicka из Нью-Йорка, босс платформы Digital Tsunami литовец Ernestas Sadau, а также резиденты Roots United — Nocow и El. А долгожданные диджеи Intergalactic FM собрали аншлаг из поклонников техно, чем и отпраздновали десятилетие проекта.

Фотограф: Илья Смирнов