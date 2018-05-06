Презентацией книги Азария Плисецкого «Жизнь в балете» продолжил отель «Астория» цикл мероприятий The Late Afternoon Tea. Собраться на послеобеденный чай в «Астории» по поводу выхода книги о знаменитой балерине, написанной ее братом, было решено не случайно – легендарная Майя Плисецкая любила здесь останавливаться.

В публичной беседе с главным редактором журнала «Сноб» Сергеем Николаевичем Азарий Михайлович рассказал о триумфе сестры на европейской сцене и представил редкие кадры семейной видеохроники, демонстрировавшейся впервые.

Мероприятие посетили писатель Ирина Оганова, галерист Анна Нова, глава департамента коммуникаций Эрмитажа Елена Гетманская и другие деятели культуры.

Фотограф: Илья Смирнов