В Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича прошел торжественный прием в честь завершения благотворительной акции «Красота во имя доброты», которую провели РИВ ГОШ и парфюмерный дом Guerlain.

Для гостей филармонии, среди которых были генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шеваньяк, хореограф Евгений Папунаишвили и многие другие, прозвучал концерт для фортепиано с оркестром под управлением главного дирижера Национального оркестра Лилля Жан-Клода Казадезюса.

Бренд-директор Guerlain в России Марина Дмитриева, основатель компании РИВ ГОШ Лариса Карабань и директор по трейд-маркетингу Анастасия Кухаренко объявили, что все собранные в течение акции средства будут переданы Общеобразовательной православной школе семьи Шостаковичей.

Фотограф: Михаил Вильчук