Торжественный прием РИВ ГОШ и парфюмерного дома Guerlain «Красота во имя доброты»
В Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича прошел торжественный прием в честь завершения благотворительной акции «Красота во имя доброты», которую провели РИВ ГОШ и парфюмерный дом Guerlain.
Для гостей филармонии, среди которых были генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шеваньяк, хореограф Евгений Папунаишвили и многие другие, прозвучал концерт для фортепиано с оркестром под управлением главного дирижера Национального оркестра Лилля Жан-Клода Казадезюса.
Бренд-директор Guerlain в России Марина Дмитриева, основатель компании РИВ ГОШ Лариса Карабань и директор по трейд-маркетингу Анастасия Кухаренко объявили, что все собранные в течение акции средства будут переданы Общеобразовательной православной школе семьи Шостаковичей.
Фотограф: Михаил Вильчук
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.