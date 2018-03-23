Открытие бутика Salvatore Ferragamo

В новом бутике Salvatore Ferragamo прошел торжественный коктейль по случаю его открытия. За праздничное настроение в этот вечер отвечал диджей Виталий Козак, под сет которого элегантно пританцовывали светские гости, среди которых были телеведущая Светлана Бондарчук, основатель журнала «Собака» Ника Белоцерковская, ресторатор Матильда Шнурова и многие другие. Специальным же гостем стала внучка итальянского дизайнера Анжелики Висконти, которая представила собравшимся не только новую коллекцию марки, но и лимитированную коллекцию обуви, созданную по эскизам самого Сальваторе Феррагамо.

Фото: Виталий Коликов