Открытие выставки Дмитрия Солнцева

В Музее Современного Искусства им. С.П. Дягилева прошло открытие выставки петербургского дизайнера и художника Дмитрия Солнцева. Экспозиция состоит из шести масштабных работ, выполненных в традиционной для мастера техниках, - шелкотрафаретная печать на бумаге, аппликация на холсте, акрил. Поддержать графика на вернисаж пришли художник Николай Сажин, искусствовед Андрей Хлобыстин, стилист Егор Звездин и многие другие.

Фото: Софья Петина