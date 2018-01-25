Art-харассмент party в Бекицере

Впервые за три года излюбленное место петербуржцев «Бекицер» отпраздновал свой день рождения: кошерные закуски, душевные танцы и только близкие люди. Художник и фотограф Сергей Семкин подарил бару выставку работ, снятых в «Бекицер», вместо Happy Birthday to You в этот вечер звучали песни Антона Бендера, а известный бартендер Иван Гринько создавал правильную атмосферу. Приняли участие в празднике Вице-консул Генерального консульства Израиля Жан Фридман, продюсер Светлана Бекасова и многие другие.

Фото: Михаил Вильчук