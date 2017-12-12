Девичник перед премией «Best Dressed-2017»

Ника Белоцерковская и Яна Милорадовская собрали номинанток премии «Best Dressed-2017» на девичнике в Authentica club. Блогер Майя Забошта, феминистка Леля Нордик, светская львица Вероника Куваева и другие провели целый день в компании лучших мастеров салона, создававших для них образы перед торжественной церемонией. Сразу после бьюти-препати девушки во всей красе отправились в ДЛТ для подведения модных итогов года.

Фото: Илья Плюснин