Девичник перед премией «Best Dressed-2017»
Ника Белоцерковская и Яна Милорадовская собрали номинанток премии «Best Dressed-2017» на девичнике в Authentica club. Блогер Майя Забошта, феминистка Леля Нордик, светская львица Вероника Куваева и другие провели целый день в компании лучших мастеров салона, создававших для них образы перед торжественной церемонией. Сразу после бьюти-препати девушки во всей красе отправились в ДЛТ для подведения модных итогов года.
Фото: Илья Плюснин
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