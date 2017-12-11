Мальчишник перед премией Best Dressed в барберии Numero Uno

Накануне церемонии награждения премии «Best Dressed 2017» редакция «Собака.ru» собрала друзей и ньюсмейкеров города в новой бареберии Numero Uno на Провиантской улице, 10/2, выполненной в духе неаполитанских парикмахерских 1950-х годов. Гостей вечера, среди которых были издатель Борис Пиотровский, фотограф Сергей Семкин, сооснователь лучшего бара России El Capitas Николай Киселей, дизайнер бренда Saint Tokyo Юрий Питенин и главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк, встречал основатель барберии Алексей Алекминский вместе с двумя мастерами. Пока одним ровняли виски и челки, сбривали усы и бороды, других героев знакомили с итальянскими лосьонами, маслами и кремами для бритья и бороды от Acqua di Parma, с которыми работает Numero Uno. В завершении вечера Алексей Алекминский рассказывал о планах запустить в барберии услуги сартории – портновского ателье, которое шьет костюмы su misura из итальянских тканей. «Хотим превратить Numero Uno не просто в мужской салон, а в место встреч по интересам» — поделился владелец. И в этот вечер, кажется, эти планы уже начали реализовываться.