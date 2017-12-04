В Реставрационно-Хранительском Центре Эрмитажа состоялся торжественный прием фестиваля «Дягилев. P.S.». Для гостей приема, среди которых были директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, владелица сети мультибрендовых магазинов Babochka Хатуля Авсаджанашвили, дизайнер Татьяна Котегова и многие другие, была проведена экскурсия по еще закрытому для публики новому хранилищу коллекции тканей и костюма. Торжественный ужин сопровождался балетом в исполнении артистов барочного театра «Анджолини» и музыкантов барочного ансамбля «Солисты Екатерины Великой». В первом отделении был показан фрагмент балета к опере «Цефал и Прокрис» с костюмами Ларисы Погорецкой, а во втором артисты, одетые в костюмы Лилии Киселенко, исполнили фрагмент балета «Союз Ветра и Моря».