В KGallery в рамках VI Санкт-Петербургского Международного Культурного Форума прошло открытие выставки «Век Фёдора Хитрука», приуроченной к столетию со дня рождения легендарного мультипликатора. Вернисаж посетил Министр культуры Владимир Мединский, который отметил важность образа Винни-Пуха в культурном коде страны, а также анонсировал открытие музея киностудии «Союзмультфильм» на ВДНХ. Среди тех, кто пришел в это вечер посмотреть редкие материалы, собранные кураторами выставки Натальей Авдеевой и Павлом Шведовым, были режиссёр-мультипликатор Юрий Норштейн, режиссёр Фёдор Бондарчук, глава киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин и многие другие.

Фото: Дмитрий Колесов