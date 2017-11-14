Милана Кержакова совместно с директором Royal Club by Lotte Рушанией Ягудиной собрали своих подруг на первом «Девичнике» в Lotte Hotel Saint Petersburg, где историк моды Мэган Виртанен рассказала об языке одежды, а стилист Татьяна Тангирова дала ликбез о творчестве дизайнера Филиппа Плейна. Гости, среди которых были светская дама Наталья Тюльпанова, блогер Виктория Портфолио, пиар-специалист Анна Лагойская и многие другие, смогли также посетить шоу-рум Алины Герман и получить лично от нее советы по стилю. Девушки за этот вечер успели не только обменяться последними новостями, но сделать профессиональный макияж, подобрать новый парфюм и договориться встретиться на следующем девичнике, темой которого будет «вечная молодость». Ну и конечно, не обошлось без благотворительного аукциона в пользу фонда Александра Кержакова «Звезды детям», главным лотом которого стала клубная карта Royal Club by Lotte.

Фото: Виталий Коликов