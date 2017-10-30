Открытие выставки «Вдохновление Юсуповским»

На один вечер зал Белобородовых превратился в место встречи художников и меценатов, которые пришли на открытие выставки картин с роскошными интерьерами Юсуповского Дворца. Для присутствующих выступал актер Владимир Кошевой, прочитавший гостям выдержки из воспоминаний Феликса Юсупова. Среди гостей — почетный консул Гвинейской республики Сергей Гирдин, художники Арнольд Ламберт и Эвелина Самотуга, меценат Андрей Дроботенко и многие другие.

Фото: Виталий Коликов