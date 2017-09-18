Марк Калинин открыл новый кластер Modul

Марк Калинин открыл кластер Modul Fashion Design Loft, где нашли новое пристанище бывшие обитатели «Тайги». Сюда уже переехал магазин с российскими брендами 8-store, соседями которого стали мультибренд MustHave, шоу-рум Лилии Ладыгиной, дизайн-студия Ana Muse, парикмахерская «Гнездо» и фэшн-лекторий Cult Communication. Отметить новоселье бокалом шампанского вместе с резидентами в этот вечер пришли фотограф Саша Чайка, художник Леля Нордик, pr-специалист Рената Шульга и многие другие.

Фото: Никита Шубный