В минувшие выходные в ДЛТ прошла ночь шопинга, во время которой независимые стрит-артисты и художники по специально созданным трафаретам расписывали деним на четвертом этаже универмага. Вместе с фэшн-директором Аллой Вербер в Петербург специально прилетела Валери Кауфман, одна из пятидесяти лучших моделей мира по версии Models.com. Помимо нее совершить покупки и посмотреть выставку, посвященную сникер-культуре, пришли певица Татьяна Буланова, художник Покрас Лампас, актриса Полина Сидихина и многие другие.

Фото: пресс-служба ДЛТ