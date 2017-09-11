Loshadka Prty в клубе «Центральная станция»

Завсегдатаи Loshadka Prty отметили восьмилетие любимой вечеринки в клубе «Центральная станция». За горячее музыкальное сопровождение в эту ночь отвечали DJ Boomer, DJ Kosinus, Holod, E-Zoom, Dim Po, Estrin и другие диджеи, а своеобразной вишенкой на торте стало выступление Vogue Extravagant Perfomance. Фирменный свободный дух европейских вечеринок, которым так славится Loshadka, создавали образы гостей, оценить которые вы можете в нашем репортаже.

Фото: Михаил Вильчук

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  • Автор: andrey
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