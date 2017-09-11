Закрытие фестиваля «День Д» в кафе «Рубинштейн»

На закрытии фестиваля памяти Сергея Довлатова «День Д» собрались его самые преданные поклонники во главе со Львом Лурье, идеологом и председателем попечительского совета фестиваля. Главным событием вечера стал совместный перфоманс музыканта Владимира Волкова и режиссера Семена Александровского «Все люди - братья», которые пытались напомнить собравшимся о том, что отзывчивость сердца - главнейшее человеческое достоинство. Среди гостей, которые пришли посмотреть музыкально-поэтический номер и по-довлатовски закусить стопку водки селедкой, были замечены режиссер Алексей Герман-младший, писатель Татьяна Толстая, искусствовед Ксения Малич и многие другие.

Фото: Дмитрий Колесов