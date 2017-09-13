Открыть выставку редких автомобилей «Ламборгини» в музее современного искусства Эрарта приехали президент компании Стефано Доменикали, шеф-дизайнер Митя Боркерт и директор музея Lamborghini Антонио Гини. И приехали они, конечно, на машинах легендарной итальянской марки! Совершив автопробег по улицам Петербурга, они финишировали прямо у входа в музей, тем самым дав официальный старт вернисажу. Собравшиеся гости, среди которых были тренер ФК «Зенит» Роберто Манчини, актер Евгений Дятлов, дизайнер Лариса Погорецкая и многие другие, последовали за ними в новое выставочное пространство Эрарты, где в качестве экспонатов уже красовались раритетные суперкары Lamborghini Diablo, Lamborghini Centenario, Lamborghini Miura, фотографий, эскизы, дизайн-проекты, винтажные рекламные плакаты и картины.

Фото: Михаил Вильчук