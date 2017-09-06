Public-talk с Михаилом Пиотровским и Николаем Усковым

На сентябрьский диалог в «Доме со львами» Николай Усков пригласил директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Собравшиеся в отеле Four Seasons Lion Palace интеллектуалы, среди которых был бизнесмен Дмитрий Морозов, исполнительный директор Au Pont Rouge Дэвид Уилкинсон, куратор Сергей Мешалкин и многие другие, на этой встрече узнали не только о том, что Михаил Борисович начинает свой день с чтения Корана или сказок из «Книги тысячи и одной ночи», но и обсудили с ним так называемые «войны памяти» и провокации в современном искусстве. Кроме того, директор главного музея страны признался, что когда-то был руфером и исследовал крышу Петропавловки, а в его кабинете красуется стол императора Александра III. Мероприятие прошло при поддержке Инвестиционного банка БКС Ультима Private Banking.

Фото: Михаил Вильчук