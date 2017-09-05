Выставка «Жан Пруве. Конструктор» в ЦВЗ «Манеж»

На площади у западного фасада ЦВЗ «Манеж» установили дом-конструктор «Модель 6х9», придуманный французским архитектором Жаном Пруве. Выставочная модель представляет собой конструкцию из деревянных панелей, держащихся на металлическом каркасе, которую можно собрать без строительной техники. Кураторы выставки Сергей Мешалки и Яна Горпинченко воссоздали рабочий интерьер эпохи Пруве, собранный из предметов мебели по проектам французского инженера. Празднично открыли двери дома директор ЦВЗ Манеж Павел Пригара и Семен Михайловский, первым гостями стали глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, глава по культуре Ленобласти Евгений Чайковскиий, генеральный консул США Томас Лири и другие.

Фотограф: Михаил Вильчук

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