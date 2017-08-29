Открытие выставки «АННОУ»

В пространстве «Бертгольд Центр» прошло открытие pop-up выставки «АННОУ» – независимого объединения молодых андеграундных фотографов в Санкт-Петербурге. Экспозиция была представлена в виде тотальной инсталляции, созданная из работ участников группы. Большинство участников «АННОУ» занимаются пленочной фотографией и фокусируются на уличной культуре. Гости вечера смело катались на скейтбордах по выставочному залу, танцевали под техно-музыку и тем самым полностью оправдали свое звание «андеграунд-тусовки».