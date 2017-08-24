Премьера сериала «Любимцы»

Вчера в кинотеатре «Англитер» телеканал Пятница! презентовал комедийный сериал «Любимцы». На премьерный показ приехали главные актеры сериала: Михаил Башкатов, Наталья Бардо, Алексей Ильин, Вероника Ксенжкевич, а так же а также креативный продюсер и соавтор сценария «Любимцев» Андрей Агеев. После просмотра двух первых серий зрителей ждал фуршет, где гости особенно отметили десерты в соответствующей тематике — розовые кексы и пряники в виде косточек. Фотографировались с пушистыми собаками и обсуждали впечатления от премьеры под музыку от группы «Фантомас».

Фотограф: Виталий Коликов