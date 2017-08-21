Марина Кацуба представила свою программу «Лето, которого не было» в «Библиотеке вкусов». Поэтесса читала стихи под аккомпанемент Анастасии Кушнаровой, игравшей на рояле девятнадцатого века. Стихи о любви оказались близким многим слушателям: плакали не только гости, но и сам автор. Перевести минор в мажор удалось музыканту Валерию Шафирову, который заставил гостей забыть о переживаниях об уходящем лете и танцевать под звуки фанк-рока и джаза.

Фото: Софья Петина