Марина Кацуба провела поэтический вечер в «Библиотеке вкусов»

Марина Кацуба представила свою программу «Лето, которого не было» в «Библиотеке вкусов». Поэтесса читала стихи под аккомпанемент Анастасии Кушнаровой, игравшей на рояле девятнадцатого века. Стихи о любви оказались близким многим слушателям: плакали не только гости, но и сам автор. Перевести минор в мажор удалось музыканту Валерию Шафирову, который заставил гостей забыть о переживаниях об уходящем лете и танцевать под звуки фанк-рока и джаза.

Фото: Софья Петина

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  • Автор: andrey
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