Завтрак с Никой Белоцерковской от «Собака.ru»

По случаю выхода своей новой книги «Легко быть легкой» известный блогер и основатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская собрала друзей на завтрак в одном из красивейших мест Петербурга, в зале Ротонда гостиницы «Астория».

Первыми познакомиться с ее рецептами и получить книгу с автографом автора в подарок пришли главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, журналист Александр Невзоров с супругой, президент Федерации фитнес-аэробики России Ольга Слуцкер, заместитель генерального директора Газпром нефть Александр Дыбаль, блогер-миллионник и консультант по питанию Татьяна Рыбакова, управляющая бутиком Dior в Петербурге Шорена Джинали, светская леди Вероника Куваева и многие другие. Желающих подписать книгу в это утро собралось так много, что за подписью к Нике выстроилась целая очередь, сравнить которую можно только с той, что была на выставке Серова.

Пока же гости общались со звездой, шеф-повар "Астории" Серж Фери не терял времени и угощал собравшихся сырниками по своему фирменному рецепту, а также круассанами, выпеченными кондитером Юлией Ивановой по всем правилам ЗОЖ.

Фото: Михаил Вильчук