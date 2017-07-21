Виталий Козак и Саша Паника сыграли на дне рождении Coffee Room

Сеть кофеен Coffee Room отметила свое пятилетие вечеринкой в ресторане Mickey & Monkeys. Гостей угощали шампанским и специальными сладостями, а за музыку в этот вечер отвечали Саша Паника и Виталий Козак. Под их фирменные сеты, начиненные хитами в духе Crystal Waters - Gypsy Woman и лучшими треками Натальи Ветлицкой, отчаянно танцевали промоутер Дмитрий Эстрин, дизайнер Янис Чамалиди, стилист Юлия Журавлева и другие завсегдатаи кофейни. 

Фото: Данил Ярощук 

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  • Автор: andrey
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