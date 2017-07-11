На хип-хоп фестивале V1 состоялся концерт Ясин Бейя

На V1 Festival в этом году традиционно выбирали лучших среди бибоев, диджеев, граффити райтеров и эмси, а специальным гостем стал Ясин Бей, хорошо известный ценителям уличной культуры по фильмам «Рэп как искусство», «Эми», «Биты, рифы и жизнь». На фестиваль он приехал в роли музыканта, чье творчество более известно под псевдонимом Мос Деф. Он завершил серию баттлов своим концертом, раскачав настоящим американским рэпом толпу, в которой были музыкант Кирилл Толмацкий, художник Кирилл Шаманов, искусствовед Мария Новикова и многие другие.

Фото: Илья Смирнов