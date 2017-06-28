ЦВЗ «Манеж» отметил свой первый день рождения

ЦВЗ «Манеж» за последний год уверенно прописался в ежедневниках всех арт и светских ньюсмейкеров города. Собственный день рождения для площадки не стал выходным днем, друзей и партнеров пригласили на фортепианный вечер: празднование прошло под живую игру пианистов Дмитрия Гайворонского и Миши Мищенко. Директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара в официальной речи поблагодарил партнеров за вклад в становление одного из самых динамичных культурных центров Санкт-Петербурга, а после концерта уже принимал поздравления в неформальной обстановке от собравшихся гостей, среди которых были комиссар павильона России на Венецианской биеннале Семён Михайловский, галерист Марина Гисич, глава биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов и многие другие.

Фото: Дмитрий Колесов