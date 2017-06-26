«Ассоциации»-2017 в Царском селе

На гала-шоу проекта «Ассоциации» в Екатерининском дворце для светской публики были показаны коллекции всех шести дизайнеров, которые днем можно было наблюдать в разных частях Екатерининского парка. Свою интерпретацию готической темы в этот вечер продемонстрировали Татьяна Парфенова, Леонид Алексеев, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Сета Яндиева, дизайнер марки YAND, и Янис Чамалиди. Последний в этот день отмечал еще и День рождение, поэтому коллеги и гости показа, среди которых были режиссер Виктор Крамер, директор государственного музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица и многие другие, торжественно чествовали его в Камероновой галерее после окончания шоу.
Фото: Илья Круглянский
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