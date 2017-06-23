Открытие выставки Владимира Козина

Художник Владимир Козин в буквальном смысле расставил свои «мышеловки» и «капканы» в Marina Gisich Gallery, где открылась его выставка «Я мечтал о большом и чистом искусстве". Оценить оммажи главным героям начала ХХ века - Матюшину, Малевичу, Филонову и Татлину - в этот вечер пришли дизайнер Дженни Яснец, художник Семен Мотолянец, куратор Олеся Туркина и многие другие. Они стали свидетелями перфоманса и получили в подарок от художника карманные видоискатели, с помощью которых каждый смог найти свою точку зрения на окружающую действительность.

Фото: Никита Шубный