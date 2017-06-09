На заводе «Севкабель» прошла вечеринка Boiler Room & Ballantine’s TRUE MUSIC — известный мировой онлайн-проект, зародившийся в Лондоне, за трансляциями которых следят миллионы людей по всей планете. Хедлайнером мероприятия стал американский диджей и продюсер Сет Трокслер, который в рамках проекта также выступил в Бразилии и Польше. Компанию ему составили Магда, Юлия Говор, Tripmastaz и София Родина. В бывших индустриальных залах собрались сотни любителей электронной музыки, петербургские модники и высадился красочный московский десант.