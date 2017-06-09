День рождение Gold Union

Ювелирный дом Gold Union, официальный дистрибьютор украшений Boucheron, Korloff, Crown's Nest и многих других, с размахом отметил свой День Рождения в кругу друзей и клиентов. Почетными гостями мероприятия стали Наташа Жуковски и Джулиан Ротштейн, основатели бренда Tirisi, чьи новинки были представлены гостям. За хорошее настроение в этот вечер отвечала кавер-группа Nicolas Band, а в финале собравшиеся задували свечи в честь виновника торжества на пятиэтажном торте от Елисеевского магазина.

Фото: Илья Плюснин