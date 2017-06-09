Ужин в четыре руки в The Repa

В ресторане The Repa прошел ужин с шеф-поваром из Тайланда Тоном Тхитидом, чей ресторан Le Du в этом году вошел в список 50 лучших ресторанов Азии. Совместно с Игорем Зориным он представил собравшимся современную интерпретацию азиатской кухни. В этот вечер гости смогли попробовать устрицы в рисовом Сабайоне с щучьей икрой по-тайски, острую оленину с тонким хрустящим тестом, грибами и сладким имбирем и мороженое из копченого кокоса и личи на земле из сладких трав.

Фото: Илья Круглянский