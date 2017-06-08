Открытие проекта «Притяжение» в ЦВЗ «Манеж»

ЦВЗ «Манеж» запустил масштабный проект под общим названием «Притяжение»: целая серия выставок, которые будут осуществлены в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными арт-институциями. Первой коллаборацией стали сразу две выставки московского ЦСИ «Винзавод» «Лучшие фотографии России — 2016» и «Ура… Скульптура!», открывать которые приехала президент Фонда поддержки современного искусства Софья Троценко и куратор выставки "Ура... Скульптура!" Анатолий Осмоловский. Посмотреть самую посещаемую столичную выставку, оказавшуюся «на гастролях» в Северной столице пришли руководитель проекта «Эрмитаж 20/21» Дмитрий Озерков, комиссар павильона России на Венецианской биеннале Семен Михайловский, галерист Марина Гисич, художники Денис Патракеев и Татьяна Ахметгалиева, дизайнер Лиза Одиноких и многие другие.

Фото: Виталий Коликов