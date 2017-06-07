Afterparty премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»

После торжественной церемонии вручения двенадцатой ежегодной премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» ее победители (их имена можно узнать здесь) и гости церемонии собрались на крыше Гранд Отеля Европа на афтепати. Поздравления, улыбки и шампанское не заканчивались до самого утра, как и грандиозная вечеринка, на которой горожане без устали чествовали своих главных героев, среди которых руководитель проекта «Эрмитаж 20/21» Дмитрий Озерков, режиссер Анна Пармас, фигурист Дмитрий Козловский и другие лауреаты премии.

Журнал «Собака.ru» выражает благодарность партнерам премии: ДЛТ, Wella Professionals, Мегафон, Cadillac, Nespresso, Ингосстрах, Simple, «Онегин», Greenfield, FRG, Fruit Up, Гранд Отель «Европа», «Рент Ивент», Театр музыкальной комедии.

Фото: Илья Плюснин, Михаил Вильчук