Девичник Wella Professionals перед премией «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»

Бьюти-бренд Wella Professionals собрал своих любимых героинь на девичнике перед церемонией награждения «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». На препати, проходившем на крыше Гранд Отеля Европа, девушки проводили время в компании ведущих стилистов салонов «Май», партнера Wella Professionals и визажистов Urban Decay, которые создавали им образы для красной ковровой дорожки. Солистка группы "Ленинград" Флорида Чантурия, актриса Полина Толстун, шоу-директор радио "Рекорд" Анна Резникова и другие героини вечера в полной бьюти-готовности отправились после девичника сразу на церемонию награждения в Театр Музыкальной комедии.

Фото: Илья Плюснин