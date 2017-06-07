Гости церемонии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»

В нынешнем году впервые на ежегодной премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» была представлена новая номинация, созданная в коллаборации с инновационной системой нагревания табака IQOS – «Герой, который меняет город».
Номинантами стали дизайнер Анастасия Докучаева, фотограф Иван Смелов и музыкант Сергей Шнуров – каждый из них мотивируют всегда двигаться вперед и никогда не останавливаться, а значит, менять не только себя, но и город, в котором мы живем. По результатам голосования победителем в номинации стал Сергей Шнуров: музыкант, художник и блогер непрестанно меняется и не перестает удивлять общество. Вручить награду в этой номинации на сцену вышла издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская и — внезапно для всех — Александр Невзоров.

Гости премии также смогли увидеть уникальный творческий эксперимент Ники Белоцерковской и Матильды Шнуровой – креативный фотопроект, вдохновленный концепцией и эстетикой инновационного бренда IQOS.

Фото: Михаил Вильчук

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  • Автор: andrey
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