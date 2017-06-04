Вечеринка-открытие «Собака.ru» и «Новой Голландии»

По завершении ПМЭФ-2017 мы с нашими большими друзьями из Новой Голландии устроили дружескую вечеринку-открытие летнего сезона в ресторане Kuznya House. Позвали всех, кроме лета. Танцевали под каверы Kuznya Band лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, издатель журнала "Собака.ru" Ника Белоцерковская, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и многие других звездных гостей. Главный редактор журнала Яна Милорадовская и креативный директор компании "Айрис Новая Голландия" Роксана Шатуновская в приветственной речи обратили внимание собравшихся на появившийся на острове арт-объект от идеолога группы Poetic Kinetics Патрика Ширна и на то, что до конца голосования за номинантов премии "ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга" остались считанные часы. Весь вечер музыканты из Kuznya Superstar Band, благодаря своим зажигательным каверам, не давали собравшимся присесть ни на минуту, поэтому закусывать шампанское красной икрой им приходилось прямо во время танцев.

Фото: Михаил Вильчук