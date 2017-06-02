Мария Захарова, Артемий Троицкий и Анатолий Белкин на открытии выставки редких платков Hermès в KGallery

Номинант нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кристина Березовская в своей галереи KGallery открыла выставку «Шелковый лабиринт. Редкие платки Hermès из собрания Maison Carré Foundation». Первыми увидеть пятьдесят экспонатов из частной коллекции, входящей в тройку самых крупнейших в мире, пришли директор департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова, музыкальный критик Артемий Троицкий, художник Анатолий Белкин, телеведущая Дарья Александрова и многие другие. Гостей встречали сами основатели фонда Александр и Екатерина Цыбины, приехавшие на вернисаж из Москвы. Они обратили внимание собравшихся на то, что выставка приурочена к 80-летнему юбилею начала производства платков Hermes. Кстати, переиздание первого в истории компании платка Jeu des Omnibus et Dames-Blanches, выпущенного в 1937 году, также представлено на экспозиции.

Фото: Илья Плюснин