В нулевой день Петербургского экономического форума в ДЛТ прошла вечеринка Charity Battle, на которой были замечены рестораторы Александр Раппопорт, Арам Мнацаканов и Матильда Шнурова, дизайнеры Юлия Матвиенко и Ульяна Сергеенко, актриса Ксения Раппопорт, телеведущая Софико Шеварнадзе и многие другие. На несколько часов шестой этаж ДЛТ превратился в рок-клуб, на сцене которого известные бизнесмены исполняли каверы российских и зарубежных хитов. Одним из самых запоминающихся стало выступление группы The Managers — президента S.T. Dupont Алана Креве — с песней «В Питере — пить» группировки «Ленинград». Завершился вечер ностальгическим концертом Михаила Боярского, исполнившего свои главные хиты.

Фото: пресс-служба ДЛТ