На приветственном коктейле Московской биржи в честь начала ПМЭФ-2017, который проходил на террасе отеля "Кемпински Мойка 22", собрались главные трейдеры и брокеры страны. К ним на "огонек" заглянули президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, медиамагнат Дерк Сауер, миллиардер Джеймс Роджерс, телеведущая Анна Чапман, художник Сергей Бугаев-Африка и многие другие. Такая концентрации влиятельных мужчин на одном квадратном метре в Петербурге продуктивно сказалась не только на будущем экономики страны, но и на husband hunting, почему-то уверены мы.

Фото: Илья Плюснин