На закрытое превью выставки «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову. Судьбы народов» в Зимнем Дворце собрались самые важные люди арт-мира, в том числе галерист Тадеуш Ропак, куратор и арт-директор «documenta 13» Каролин Христоф-Бакарджиев, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский со своей семьей, комиссар павильона России на Венецианской биеннале Семен Михайловский, директор «Мультимедиа Арт Музея, Москва» Ольга Свиблова и многие другие. Пока сам художник Ансельм Кифер в компании своего ближайшего окружения прогуливался по залам, куратор выставки Дмитрий Озерков, у которого накануне родилась дочь, с гордостью показывал, как сотрудникам Эрмитажа удалось превратить в white cube Николаевский зал, где разместилась экспозиция. Увидеть тридцать больших полотен, созданные немецким художником специально для петербургской выставки, в этот вечер не преминули актриса Ксения Раппопорт, журналист Алена Долецкая, артист балета Джулиан Маккей, галеристы Анна Нова и Марина Гисич и многие другие.
Фото: Илья Круглянский
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