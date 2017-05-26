Модный флорентийский бренд Patrizia Pepe и «Собака.ru» собрали своих друзей на коктейль, чтобы показать новую коллекцию марки, а также отметить первый день рождения — ровно год с открытия бутика в Петербурге. Основанный дизайнером Патрицией Бамби бренд стоит на трех китах: динамике, женственности и утилитарности. Гостей на вечеринке встречала главный редактор Яна Милорадовская. Весь вечер светские девушки, среди которых были, к слову, номинанты нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» разных лет художник Ирина Дрозд в компании своего супруга Ивана Плюща, историк моды Мэган Виртанен, основатель Tann Model Management Татьяна Азарова (голосовать за Таню можно на сайте премии top50.sobaka.ru), художница-иллюстратор Ека Хаски, самая известная plus-size модель Петербурга Юлия Лаврова, диджей Кирилл Шаповалов и многие другие примеряли летящие платья и костюмы в цветочный принт, мечтая о приближающемся лете.
Фото: Илья Смирнов, Дмитрий Чириков
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