Идеологи благотворительного проекта «3,14» Шорена Джинали, Марина Железнова, Мария Смирнова и Мария Чеблакова пригласили друзей на вечеринку «Числа», чтобы собрать средства для помощи детям с онкологическими заболеваниями. Движущей силой мероприятия (во всех смыслах слова) выступил Оскар Ренкель, а дизайнер Алина Герман провела благотворительный аукцион. Среди лотов были съемка от художника и ювелира Петра Аксенова в интерьерах Владимирского дворца с ювелирными украшениями, созданными для фильма Алексея Учителя «Матильда», платье из новой коллекции Ульяны Сергиенко с приглашением на показ дизайнера на Неделю Высокой Моды в Париже в июле 2017 года и другие. В результате успешных продаж организаторам удалось собрать 2 000 000 рублей на покупку медицинских препаратов для лечения детей.