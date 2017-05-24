Наконец-то в Петербурге нашелся повод выгулять бриллианты, чем сразу же воспользовались главные светские девушки города. Сверкать всеми гранями они собрались на вечеринке Golden Hour в Доме Cartier, устроенной по случаю семилетия магазина и запуска обновленной коллекции Juste Un Clou (те самые легендарные украшения в форме гвоздей). Мало кто решился на заявленный золотой дресс-код, но красная ковровая дорожка, несмотря на это, утопала в пайетках и перьях. Отметить знаменательное событие в этот вечер пришли генеральный директор Cartier в России Александр Ферш, бывший вице-губернатор города Игорь Метельский со своей супругой Натальей, дизайнер Лариса Погорецкая с дочерью Александрой и многие другие.

Фото: Виталий Коликов