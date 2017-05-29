Перед долгожданным перфомансом группировки «Ленинград» в честь Дня города, на который журнал «Собака.ru» совместно с IQOS приглашали клиентов бренда, топ-менеджмент инновационного бренда встретился с главным редактором Яной Милорадовской, музыкантом Сергеем Шнуровым и писателем Сергеем Минаевым в только что открывшемся бутике IQOS в ТРЦ «Галерея». Собравшимся журналистам Петербурга и Москвы Президент аффилированных компаний «Филипп Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин и Вице-Президент по маркетингу и коммерциализации продукта с потенциально пониженным риском аффилированных компаний «Филипп Моррис Интернэшнл» в России Костас Сальварас рассказали об особенностях инновационной системы нагревания табака, а Сергей Владимирович взял девайс IQOS и наглядно продемонстрировал его в действии.

В завершении вечера Яна Милорадовская призвала гостей активно голосовать за номинантов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в оставшиеся дни до церемонии, а лидер «Ленинграда» попросил поддержать своих фаворитов - Александра Невзорова и Анну Пармас. Напомним, что сам Шнуров представлен в категории «Герой, который меняет город», организованной в коллаборации с инновационным брендом IQOS.

Фото: Илья Плюснин