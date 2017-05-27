Алена Долецкая и Николай Цискаридзе на закрытой вечеринке IQOS

Накануне дня рождения Петербурга в ТРЦ «Галерея» состоялось открытие первого бутика IQOS в городе. Гостями закрытого коктейля стали журналист и бренд-амбассадор IQOS Алена Долецкая и ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе. Public-talk с их участием собрал главных действующих лиц светской тусовки обеих столиц, среди которых были актриса Дарья Повереннова, светская девушка Елизавета Минаева, дизайнер Юрий Питенин и многие другие.

Главной темой вечера стало обсуждение перемен и стремительное изменение качества жизни, но не обошлось и без ностальгии по былым временам: Алена Станиславовна вспоминала популярный курорт Пицунда, где в советское время отдыхали первые люди страны. «Из современной жизни уходит романтизм» — посетовала Долецкая, а Николай Максимович резюмировал дискуссию так: «Отсутствие старости — это понимание, что не надо жить вчерашним днем». Вооружившись этим девизом, собравшиеся отправились знакомиться с новинками IQOS - инновационной системой нагревания табака и радоваться красивому вечеру.

На этом торжества по случаю  открытия флагманского бутика IQOS  не закончатся. В День города бренд приглашает своих клиентов  на концерт группировки "Ленинград" в Манеже Кадетского корпуса.

 

Фото: Михаил Вильчук

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