Владелица сети бутиков BABOCHKA Хатуля Авсаджанашвили собрала подруг на коктейль в concept store nevsky 152. Поводом к этому послужило сразу несколько событий: транк-шоу меховых изделий Valentino из коллекции pre-fall 17/18, официальное открытие нового корнера Optics Gallery и презентация ювелирных украшений от J-Point с новым лицом бренда, которым стала основательница закрытого интеллектуального клуба "418" Надя Оболенцева. На этом сюрпризы для гостей вечера, среди которых были телеведущая Светлана Бондарчук, бывший вице-губернатор города Игорь Метельский и его супруга Наталья, дизайнер Юлия Матвиенко и многие другие, не закончились. Специальным гостем мероприятия стала бизнес-леди Стелла Аминова, представившая гостям свою коллекцию для детей и взрослых от #mumofsix.

Фото: Абдула Артуев