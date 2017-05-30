Открытие интерьерного салона Eichholtz

На открытии интерьерного салона голландской марки Eichholtz собрались не только профессиональные дизайнеры, но и светская публика. После торжественного перерезания ленточки генеральным директором компании ImportHome Сергеем Яковлевым и официальным представителем Eichholtz Розой Госелинг-Мукхамбетовой, собравшиеся смогли оценить мебель и аксессуары из новой коллекции бренда. Гости, среди которых были дизайнер Михаил Жилин, ресторатор Инга Шпакова, Ирина Ашкинадзе (фабрика «Крестецкая строчка») и многие другие, приняли участие в розыгрыше призов и провели остаток вечера в фирменных интерьерах Eichholtz.

Фото: Илья Круглянский