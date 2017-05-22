Собчак, Малахов и Верник на благотворительном балу Александра и Миланы Кержаковых

Милана и Александр Кержаковы, номинанты нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» собрали друзей своего благотворительного фонда "Звезды детям" в государственной резиденции "К-2" на торжественный Цветочный бал. Встречать лето в Петербург на их красивый праздник приехали телеведущий Андрей Малахов, дизайнер Яна Расковалова, певица Ольга Орлова и многие другие. Ведущие аукциона Ксения Собчак и Игорь Верник помогли собрать более 25 миллионов рублей на нужды детям, которых поддерживает организация. 

Открыл торги Андрей Малахов, купив кольцо-цветок с россыпью бриллиантов от ювелирного дома Jacob&Co за 1 миллион рублей, сет авторских вин от компании Palais Royal ушел за 2 миллиона рублей, антикварная икона XIX века - за 1 миллион рублей, путешествие в солнечную Грузию - за 5 миллионов рублей, шанс поболеть за «Зенит» из губернаторской ложи - за 2,3 миллиона, шопинг с вице-президентом компании Mercury Аллой Вербер - за 700 тысяч рублей. Настоящая битва развернулась за коктейльное кольцо от ювелирного дома Rodery и работу художника Ильи Даньшина – картину, щедро инкрустированную драгоценными камнями. Этот лот стал самым дорогим и ушел с молотка за 10 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба благотворительного фонда "Звезды детям"

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